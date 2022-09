Veröffentlicht am 7. September 2022 von wwa

BERLIN – REGION – Bundesangebot für Menschen mit Behinderung – Erwin Rüddel: Bund gibt Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten

„Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bezuschusst im Rahmen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) für Menschen mit Behinderungen ein Beratungsangebot, das für meinen Wahlkreis über das Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen abgewickelt wird“, informiert aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Die EUTB unterstützt und berät alle Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe. „Die modellhafte Projektförderung der Träger der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, wie in diesem Fall des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Altenkirchen, endet am 31. Dezember 2022“, so der Parlamentarier weiter.

Mit der gesetzlichen Neuregelung zur Weiterführung der EUTB wurde deren verlässliche Weiterführung ab 2023 gesichert. Mit der Umstellung der EUTB von der bisherigen zuwendungsrechtlichen Förderung auf einen Rechtsanspruch bezüglich eines Zuschusses werden die Beratungsangebote nicht mehr in der Zuwendungsdatenbank des Bundes erfasst.

„Der Zuschuss zu Personal- und Sachkosten ist auf 95.000 Euro je Vollzeitäquivalent und Jahr begrenzt. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle explizit dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen für dessen beratend unterstützende wertvolle Arbeit“, bekräftigt Erwin Rüddel.