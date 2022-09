Veröffentlicht am 6. September 2022 von wwa

ERPEL – Verkehrsunfallflucht in Erpel

Montagmittag, 05. September 2022, beschädigte ein Kastenwagen ein Verkehrsschild in der Straße Alte Schleid und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um ein blaues Fahrzeug mit einer Aufschrift gehandelt haben. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei