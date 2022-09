Veröffentlicht am 6. September 2022 von wwa

LINZ – am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Montagnachmittag, 05. September 2022, beobachtete eine Zeugin in der Hospitalstraße, wie ein silberner Pkw einen geparkten Pkw beim Ausparken touchierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Nachdem die Frau von der Unfallstelle und dem flüchtigen Fahrzeug Bilder gemacht hatte, informierte sie die Polizeiinspektion Linz. Durch die detaillierten Angaben konnte die Polizei den Verursacher schnell ermitteln. Es handelte sich um einen 58-jährigen Mann aus Weißenthurm. Quelle: Polizei