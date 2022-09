Veröffentlicht am 6. September 2022 von wwa

WISSEN – Kaplan Müller vor 60 Jahren tödlich verunglückt

Im September 2022 jährt sich zum 60. Mal der tödliche Unfall von Kaplan Ludwig Müller in Wissen. Der Geistliche befand sich damals auf der Rückreise zu seiner Seelsorgegemeinde Dormagen und wurde nur 33 Jahre alt. Ein Steinkreuz an der Bröhltalstraße unweit des ehemaligen Friedheims in der Wissener Brückhöfe erinnert an das schreckliche Geschehen.

Ludwig Müller wurde am 21. Oktober 1928 in Leboug-Tandai auf der Insel Sumatra geboren. Dorthin waren seine Eltern, der Grubensteiger Josef Müller und dessen Ehefrau Elisabeth, geborene Demmer, aus Birken-Honigsessen 1925 ausgewandert. Als Achtjähriger von Sumatra in die Heimat seiner Vorfahren zurückgekehrt, besuchte er die Volksschule in Honigsessen und dann das Wissener Gymnasium, wo er 1949 das Abitur machte.

Nach dem Studium der Theologie in Bonn und Münster erhielt Ludwig Müller 1955 im Dom zu Köln die Priesterweihe. Seine erste Stelle als Kaplan lag in Erp, Kreis Euskirchen. Später wurde er nach Dormagen versetzt. Seine ganze Energie verwandte der Geistliche auf die Seelsorge und Betreuung von Jugendlichen und Familien. Müller war sehr beliebt in seiner Pfarrgemeinde.

Nach einem anstrengenden Ferienlager für junge Menschen in Österreich suchte er für einige Tage Erholung im Haus seiner Eltern, die mit sechs weiteren Geschwistern in Hof Schützenkamp auf der Birkener Höhe wohnten. „Die Jugendlichen warten auf mich“, lautete sein Motiv für die frühe Abreise zurück zu seiner Wirkungsstätte im Ruhrgebiet. Zuvor besuchte der Kaplan noch den so verehrten und allseits bekannten Pfarrer Rektor Franz Mohnen in Birken-Honigsessen. Gleich anschließend fuhr ihn sein Vater in Richtung Wissener Bahnhof. Am Bröhlbach, unmittelbar neben der früheren Grubenbahnstrecke und in Sichtweite des Friedheims, geschah das Unfassbare. Der Traktor stürzte ins Wasser und begrub Ludwig Müller unter sich. Eine Rettung war nicht möglich. Vater Josef erlitt schwere Verletzungen. Wenige Wochen später stellte man am Unglücksort ein Steinkreuz auf, das bis heute an das zwar kurze, aber segensreiche Leben von Kaplan Ludwig Müller erinnert. (bt) Foto und Archivbild: Bernhard Theis, Wissen