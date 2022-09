Veröffentlicht am 6. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kurzzeitige Sperrung der Hauptstraße in Heimbach-Weis

Das Aufstellen von Schulcontainern hat kurzzeitige Auswirkungen auf den Verkehr in Heimbach-Weis. Die Sayner Straße und die Hauptstraße in Heimbach-Weis werden am Donnerstag, 15. September, ab 8 Uhr bis etwa 12 Uhr gesperrt – und zwar zwischen der Kreuzung Sayner Straße/Hilgenpfad/Holzweg und dem Kreisel Schönfeldstraße/Am Königsgericht. Entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.