Veröffentlicht am 5. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Heimat shoppen 2022 – Wir sind dabei! Übergabe der Werbematerialien an regionale Werbegemeinschaften

„Heimat shoppen 2022 – Wir sind dabei!“. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Werbegemeinschaften aus dem Landkreis Altenkirchen mit dem Aktionskreis Altenkirchen e.V., der Aktionsgemeinschaft Niederfischbach, der Aktionsgemeinschaft Betzdorf e.V., dem Aktionskreis Daaden e.V., dem Marktplatz Region Horhausen e.V., dem Treffpunkt Wissen sowie der Werbegemeinschaft Gebhardshain an den „Heimat shoppen“-Aktionstagen am 2. Septemberwochenende. Kürzlich wurden die durch die IHK Koblenz kostenfrei zur Verfügung gestellten Werbematerialien in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen an die Werbegemeinschaften übergeben.

Heimat shoppen ist eine Imagekampagne der Industrie- und Handelskammern (IHKs) für den stationären Einzelhandel. Die Kampagne macht auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert des Handels, der Gastronomie und der Dienstleister in unseren Innenstädten und Ortskernen aufmerksam. Die Kampagne soll auf die Stärken des Handels hinweisen und alle Beteiligten, auch die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden, für das Thema sensibilisieren. Die IHK Koblenz unterstützt Heimat shoppen mit kostenfreien Werbematerialen und einer aktiven PR- und Pressearbeit.

Aus dem Landkreis Altenkirchen beteiligen sich in diesem Jahr rund 280 Händler, Gastronomen und Dienstleister aus sieben Werbegemeinschaften. Sie erhielten rund 18.000 Tüten, 2.800 Luftballons sowie 280 Plakate und Aufkleber.

„Mit der Heimat shoppen Kampagne wollen wir viele Heimat Shopper begeistern und deutlich machen, dass es sich lohnt lokal einzukaufen und damit die vielfältigen Angebote der Innenstadt zu nutzen. Shoppen soll Spaß machen und ein Erlebnis sein. Gemeinsam mit Gastronomie, Dienstleistungen, Kunst und Kultur bieten die Händler der Innenstädte diesen Erlebnisraum. Deswegen unterstützt die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen die Aktion mit großem Engagement“, kommentiert Frederik Fein, IHK-Regionalberater für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied.

Höhepunkt der Initiative sind die jährlichen gemeinsamen Aktionstage, an denen die Betriebe ihre Kunden mit besonderen Aktivitäten und Projekten überraschen und die Innenstädte mit Leben füllen. Die Aktionstage finden in diesem Jahr am 9. und 10. September 2022 statt. Foto: IHK Koblenz

Foto: Übergabe der Heimat shoppen-Werbematerialien an die Werbegemeinschaften im Landkreis Altenkirchen durch IHK-Regionalberater Frederik Fein.