GENSHAGEN – Tag des Denkmals auch in Genshagen

Nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Pause nimmt die Stiftung Genshagen wieder am Tag des offenen Denkmals teil und lädt am 11. September 2022 von 11:00 bis 16:00 Uhr ins Schloss Genshagen und in den Park ein.

Auf interessierte Besucher wartet ein buntes Kulturangebot: Um 11:30 und 15:00 Uhr finden Führungen durch das Schloss mit Dr. Sibylle Badstübner-Gröger vom Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark statt, um 14:00 Uhr führt der Landschaftsarchitekt Gunnar Lange durch den Schlosspark. Der Zauberkünstler Felix Wohlfarth „verzaubert“ um 12:00 und 13:30 Uhr Familien und Kinder. Darüber hinaus haben Besucher am Tag des offenen Denkmals die Gelegenheit, das Schloss auch abseits von Veranstaltungen zu besichtigen und Einblicke in die Aktivitäten der Stiftung Genshagen zu gewinnen, zum Beispiel bei Gesprächen über das Schloss und die Stiftung mit den beiden geschäftsführenden Vorständen Dr. Angelika Eder und Dr. Martin Koopmann sowie Irmgard Ebel um 11:00 und 14:30 Uhr.

Das Motto zum Tag des offenen Denkmals 2022 „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ ist den Spuren der Vergangenheit gewidmet: sichtbaren und unsichtbaren Zeichen, die als stumme Zeugen der Geschichte an und in Denkmälern zu finden sind. Durch ihr Wirken und ihre Arbeit verbinden Menschen Bauwerke der Vergangenheit mit der Gegenwart und bewahren sie für die Zukunft.

Das diesjährige Motto des Tags des offenen Denkmals, der jedes Jahr am zweiten Sonntag im September stattfindet und von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird, spiegelt sich alltäglich in der Arbeit der Stiftung Genshagen wider. Im denkmalgeschützten Schloss Genshagen widmet sich die Stiftung politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Fragestellungen in geschichtlichen Kontexten und hinterlässt so ihre eigene „KulturSpur“.

Ziel der Initiative Tag des offenen Denkmals ist es, sonst nicht zugängliche Denkmale und historische Stätten kostenfrei für Besucher zu öffnen, um die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days, einer Idee des ehemaligen französischen Kulturministers Jack Lang. In Genshagen werden neben dem Schloss auch die Dorfkirche, der Gutshof mit historischer Schnapsbrennerei und das Dampfmaschinenhaus zu besichtigen sein.

Das von einem Park umgebene Herrenhaus Schloss Genshagen wurde 1878-1880 von der Familie von Eberstein nach Plänen des Architekten August Lindemann erbaut, 1910 aufgestockt und ab 2000 restauriert. Nach der Enteignung im Jahr 1945 diente das Schloss zu DDR-Zeiten verschiedenen landwirtschaftlichen Zwecken. Heute wird es von der Stiftung Genshagen als europäischer Begegnungsort und interkulturelle Dialogplattform zu Themen aus den Bereichen Politik und Kultur zwischen Deutschland, Frankreich und Polen – dem Weimarer Dreieck – genutzt.

Weitere Informationen und das Programm der Stiftung Genshagen zum Tag des offenen Denkmals finden Sie unter https://www.stiftung-genshagen.de/veranstaltungen/gemeinsam/tag-des-offenen-denkmals/.