Veröffentlicht am 5. September 2022 von wwa

OBERLAHR – Oberlahr feiert – Dorffest löst Pfarrfest ab

Auf eine gelungene Veranstaltung können die Bürgermeisterin, der Gemeinderat und die Vereine in der Ortsgemeinde Oberlahr anstoßen. Nicht nur bombiges Festwetter hatte Jung und Alt zum Pfarrheim gelockt. Während der Musikverein sein Frühschoppenkonzert darbot, hüpften die Kleinsten bei der Feuerwehr auf der Hüpfburg und machten Wasserspiele. Die Senioren hatten sich unter dem sonnengeschützten Zelt versammelt und das Jungvolk ließ sich bei den Junggesellen mit Bier und Selters verwöhnen. Für das leibliche Wohl sorgte eine Frittenbude mit Pizzaofen und im Pfarrheim war das Kuchenbuffet aufgebaut. Fast war alles wie früher beim Pfarrfest, dass traditionell am ersten Septemberwochenende gefeiert wurde. Die KFD Frauen hatten Socken und Decken für einen guten Zweck gestrickt und die gespendeten Kuchen fanden guten Absatz. Dem alten Pfarrfest braucht also niemand nachweinen. Das war genau, wie die schon seit über Jahre eingeschlafenen Kirmes im Januar, in Zeiten der Religionsmüdigkeit und der Kirchenaustritte, nicht mehr zeitgemäß. Seit sechs Jahren steht nach Fortzug von Clemens Feldhoff dem letzten Pfarrer das Pfarrhaus leer. Aus der Pfarrei in Oberlahr ist eine große Pfarreiengemeinschaft geworden und eine noch Größere ist schon in der Pipeline. So ist es schön, dass man in Oberlahr zusammen mit dem Musik- dem Junggesellenverein, der Feuerwehr und der KFD einen guten Ersatz gefunden hat, um nach zwei Jahren Pause mal wieder zusammen zu feiern. (mabe) Fotos: Marlies Becker