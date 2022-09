Veröffentlicht am 5. September 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Gedenkstunde im FriedWald Wildenburger Land

Zum gemeinsamen Erinnern und Gedenken an die Verstorbenen lädt FriedWald am Freitag, 9. September um 17 Uhr in den FriedWald Wildenburger Land ein. Die Gedenkstunde in freier Natur findet am Andachtsplatz statt und wird vom Alphorn-Trio Westerwald musikalisch umrahmt. Eingeladen sind alle, die sich dem FriedWald verbunden fühlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Navigationspunkt: Crottorfer bzw. Krottorfer Straße, 51598 Friesenhagen. Weitere Informationen auf www.friedwald.de/wildenburger-land oder unter der 02742 931950