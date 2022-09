Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

NEUSTADT – (Wied) Unfallflucht in Neustadt (Wied)

Samstagnachmittag, 03. September 2022, im Zeitraum zwischen 16:50 und 17:00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße in Neustadt (Wied). Eine Kundin stellte bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug einen frischen Streifschaden auf der linken Fahrzeugseite fest. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Es könnte sich dabei um einen dunkelgrauen Saab 9-3 Cabriolet handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei