Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

SCHÖNSTEIN – Gelungenes Grillfest des VdK Ortsverbandes Wissen

Wieder mal ein gelungenes Grillfest des VdK Ortsverbandes Wissen 2022. Am Samstag war es endlich soweit, das Grillfest am Schützenhaus in Schönstein konnte nach der coronabedingten Zwangspause 2020 und 2021 wieder stattfinden. Auch das Wetter war für die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste optimal, trocken und nicht zu warm, dafür aber die Getränke kühl und die Steaks und Würstchen auf dem Grill heiß.

Bei passender Musik, zusammengestellt und serviert von DJ Floppy, konnte mal wieder so richtig „getratscht“ und gelacht und dabei noch die leckeren Steaks, Würstchen, Salate, frischen Brot und Getränke genossen werden, genau wie vor Corona. Wie im Flug verging die Zeit und so ging auch dieses Fest zu schnell zu ende, wie in jedem Jahr blieben auch diesmal Getränke, Fleisch und Wurst übrig, es musste also keiner hungrig nach Hause gehen.

Wenn auch durch Coronaerkrankung einige Helfer dieses Jahr fehlten, galt allen flinken Helferinnen und Helfern ein großes Dankeschön. Sie ließen keinen verhungern oder verdursten.

Die nächsten Veranstaltungen des VdK Ortsverbandes Wissen: Am 10. September sind die Mitglieder und Interessenten um 15:00 Uhr nach Schönstein in das Schützenhaus zur Mitgliederversammlung eingeladen. Gewandert wird am 24. September ab 14:00 Uhr von der Alten Hütte in Wissen (Parkplatz Kabel Schneider) nach Mühlental. In diesem Jahr nimmt man am 8. Oktober auch noch einen Tagesausflug an die Lahn Teil.