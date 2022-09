Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

QBERHONNEFELD-GIEREND – Zukunft Holz – Westerwälder Holztage mit großem Rahmenprogramm – Am 10. und 11. September 2022 ist es soweit und die Westerwälder Holztage öffnen ihre Türen

Am zweiten Septemberwochenende veranstalten die drei Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ auf dem Firmengelände der Holzwerke van Roje in Oberhonnefeld-Gierend die Westerwälder Holztage. An diesen Tagen geht es rund um das Thema Holz. Präsentiert wird alles, was die starke Holzbranche hier im Westerwald zu bieten hat. Und das ist viel mehr, als man denkt. Mit über 90 Ausstellern, Attraktionen, Vorträgen und Führungen zeigt das große Event seinen Besuchern, wie vielfältig die Nutzung des heimischen Rohstoffs Holz ist.

Starten werden die Holztage bereits am Freitag, den 09. September mit einem Fachbesuchertag für Architekten und Ingenieure. Am Samstag, den 10. September und Sonntag, den 11. September von 10 bis 18 Uhr finden dann die Publikumstage auf dem Gelände der Holzwerke van Roje statt. Der Eintritt ist für alle frei und die Veranstalter freuen sich auf einen großen Besucherandrang. Großflächige Parkmöglichkeiten rund um das Gelände sorgen für eine stressfreie Anfahrt und kostenlose Shuttlebusse bringen an beiden Tagen von den ausgeschilderten Parkflächen die Besucher direkt zum Veranstaltungsort. Als Veranstaltungsfläche nutzt man in diesem Jahr das Areal rund um das neu erbaute Brettsperrholzwerk von van Roje, welches den Besuchern an diesem Wochenende für eine Werksführung offensteht. Anmelden kann man sich dazu vorab unter: www.westerwald-holztage.de/werksfuehrung-bsp.

Die Eröffnung der Westerwälder Holztage erfolgt am Samstag um 10.25 Uhr durch die drei Landräte Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) gemeinsam mit der Staatsministerin Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz im Gastronomiezelt.

Die Moderation übernimmt Reiner Meutsch, mit musikalischer Begleitung der KiTa Hand in Hand aus Oberhonnefeld. Ab 11:20 Uhr sorgt der MGV Oberraden für das musikalische Rahmenprogram. Sonntags geht es im Gastronomiezelt mit musikalischen Darbietungen der Jagdhornbläser und des MGV Oberhonnefeld-Gierend weiter und ab 14:00 Uhr übernehmen die Tanzgruppen des MC Weeste Näh OHO e.V. die Bühne.

An beiden Veranstaltungstagen erwarten die Besucher über 90 Stände und ein großartiges Rahmenprogramm mit viel Spaß und Abwechslung für die ganze Familie. Das Spektrum reicht dabei von großen Unternehmen über institutionelle Partner bis hin zu mittleren und kleineren regionalen Betrieben. Ein Highlight bietet die Aktionsfläche „Wildsau“ mit Live-Vorführungen eines Seilkrans, mobilem Großhacker, eines mobilen Sägewerks und historischen Bearbeitungsmaschinen. Im Eingangsbereich der Holztage kann man zudem historische Bearbeitungsmaschinen und Holzrückepferde erleben

Interessant für alle Jugendlichen ist der Ausbildungsbereich „Schlauer Fuchs“. Mit der Zimmerer-Innung Rhein-Westerwald erfährt man den „Holzbau gestern & heute“ und erlebt „live“ den Aufbau einer Fachwerk-Schutzhütte. Mit dem Ausbildungsmobil der Säge- und Holzindustrie in Kooperation mit den Holzwerken van Roje erhalten Interessierte einen Blick auf die Arbeit in der Holzindustrie, anhand von virtuellen Videos und einem Sägewerks-Simulator. Im Ausbildungscorner mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Agentur für Arbeit kann man über einen Monitor oder anhand von spannendem Informationsmaterial genau sehen, welcher Betrieb welche Ausbildungsberufe anbietet. Beratend stehen hier die Berufsberater/innen und der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zur Seite.

Auch für die kleinen Besucher gibt es im Kinderabenteuerbereich „Im Eichhörnchenkobel“ einiges zu entdecken, von Kinderschminken, Luftballonmodellage, einer Holzwerkstatt und Waldschule, über Kistenklettern oder einem Kletterturm. Der Gastronomiebereich bietet an beiden Besuchertagen zudem leckere Spezialitäten aus dem Westerwald, ein Biergarten und viele Getränkeangebote.

Noch ein Tipp, wer gleichzeitig etwas für unsere Umwelt und den guten Zweck tun möchte: In Zusammenarbeit mit der Tour der Hoffnung und Heike Boomgaarden, bekannt aus Radio und TV, gibt es eine Baumpflanzaktion, die dem guten Zweck zugutekommt. Aktuelle Informationen unter: www.westerwald-holztage.de

Foto: Letztes Arbeitsgruppentreffen für die Westerwälder Holztage 2022 (v.l.): Anja Arenz , WFG Kreis Neuwied; Gerhard Willms, Forstamt Dierdorf; Hannsjörg Pohlmeyer, Holz-Cluster RLP; Beate Bolling Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis; Gabi Schäfer, Kreisverwaltung Neuwied; Lisa Höhner, FÖJlerin Forstamt Dierdorf; Sascha Kuhn, Sauer Verkehrssicherung, Rengsdorf; Holger Kurz, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Landkreis Neuwied; Sandra Köster, Wir Westerwälder; Achim Braasch, Ortsbürgermeister Oberraden; Achim Hallerbach, Landrat Kreis Neuwied; Hans – Werner Breithausen Bürgermeister der VG Rengsdorf – Waldbreitbach; Oliver Mühmel, Geschäftsführer van Roje; Kristina Janke-Bruch, van Roje; Mona Müller, Head Marketing GmbH; Joschka Hassel, Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.