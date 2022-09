Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

ASBACH – Bundestagsabgeordneter Martin Diedenhofen im Gespräch mit Bürgermeister der VG Asbach, Michael Christ: Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg

Über die aktuellen Herausforderungen in der Verbandsgemeinde Asbach tauschte sich kürzlich der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen (SPD) mit Bürgermeister Michael Christ (CDU) aus. „Das Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort ist für meine Arbeit enorm wichtig. Dabei ist es für mich unerlässlich, dass immer die Sache im Vordergrund steht und nicht das Parteibuch.“ Dem stimmte auch Michael Christ zu.

Im Fokus der beiden Politiker standen aktuelle Themen in der VG Asbach. Dazu gehört neben dem Wolf auch die Digitalisierung des ländlichen Raumes. Hier müsse noch jede Menge geschehen. Umso erfreuter waren Diedenhofen und Christ darüber, dass der Bund kürzlich 44 Millionen Euro für den Gigabitausbau im Landkreis Neuwied bereitgestellt hat. Auch die VG Asbach werde hiervon profitieren, betonte Diedenhofen. Und Christ ergänzte: „Die gute Anbindung an die digitale Infrastruktur ist ein wesentlicher Standortfaktor.“ In diesem Zusammenhang kam Christ auf die undurchsichtigen Strukturen vieler Förderprogramme zu sprechen. Diedenhofen und er waren sich einig, dass man hier Prozesse entbürokratisieren und deutlich beschleunigen müsse.

Im Anschluss an ihr Treffen erklärten die beiden Politiker, dass man sich weiterhin regelmäßig austauschen wolle.

Foto: Sichtlich gut verstanden sich der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen (SPD) und der Bürgermeister der VG Asbach, Michael Christ (CDU).