Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Spanisch für den Urlaub: „Buen viaje!“ – Kreisvolkshochschule wünscht „Gute Reise!“

Viele Menschen reisen in das sonnige Spanien, um dort ihren Urlaub zu verleben. Da ist es immer hilfreich, die Landessprache zu verstehen und auch zu sprechen. Für all diejenigen, die sich dort zumindest ein wenig verständigen wollen, ist der aktuelle Sprachkurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen „Spanisch für den Urlaub“ mit Beginn am Dienstag, 13. September, ein passendes Angebot. Er vermittelt elementare Grundkenntnisse für die wichtigsten Urlaubssituationen wie Einkauf, Wegbeschreibung, Kommunikation in Hotel und Restaurant oder Café und bietet auch den idealen Einstieg für diejenigen, die sich längerfristig der spanischen Sprache widmen möchten. Dozent ist Bernardo Cequera.

Der Sprachkurs mit insgesamt zwölf Terminen findet jeweils dienstags in der Zeit von 19.15 bis 20.45 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen statt. Nehmen acht Personen teil, kostet der Kurs 60 Euro. Ab Mitte September bieten die Kreisvolkshochschule und deren Außenstellen von Flammersfeld bis Mudersbach auch weitere Spanischkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen an. Anmeldungen und weitere Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel. 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.