Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

ROTT – Ferienfreizeit „Basteln, Bauen, Wald entdecken“ in Rott

18 Jungen und Mädchen erlebten in den Sommerferien eine Woche voller Spiel, Spaß und Kreativität im und um den Waldpavillon in Rott. Sie bauten eine Murmelbahn, erstellten Kunstwerke und einen Barfußpfad im Wald, bauten Mobiles und vieles mehr. Ein Highlight war das Batiken und Bedrucken von T-Shirts, die alle Kinder am Abschlusstag zur Waldausstellung für die Eltern trugen. Fotos: Martina Morenzin