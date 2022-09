Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

HORHAUSEN – 50 Jahre Tennis in Horhausen – Der Tennisclub lädt zum Jubiläumsfest am Sonntag, 11. September ein!

Auch nach einem halben Jahrhundert mit Höhen und Tiefen ist der Tennisclub Horhausen (TCH) immer noch am Ball! Am Sonntag, 11. September, feiert der TCH sein 50jähriges Bestehen auf den Tennisanlagen im Amselweg. Die Jubiläumsfeierlichkeiten starten um 11 Uhr mit einem offiziellen Programmteil im Clubhaus und Zelt, der musikalisch von Musiklehrer Michael Jäck (Horhausen) gestaltet wird. Der Verein freut sich über Glückwünsche, stellt sich dann vor, blickt zurück und in die Zukunft. Es werden verschiedene Ehrengäste erwartet und auch Grußworte gesprochen. Mittags werden Steaks und Würstchen vom Grill angeboten, nachmittags Kaffee und Kuchen. Sportlich geht es für die Kids um 13 Uhr los mit einem Kindersportprogramm. Um 14 Uhr startet ein Showmatch-Mixed der Damen und Herren und um 15 Uhr wird Cardio-Tennis zum Schnuppern für alle Interessierten auf dem Centercourt angeboten. „Bitte Sportschuhe nicht vergessen“, darauf weisen unsere Trainer hin.

Der Vorstand des Tennisclubs freut sich auf viele Gäste aus nah und fern. Infos zum Fest und zum Tennisclub erteilt Vorsitzender Frank Becker (Willroth), Tel. 0171-2004447.

Der TCH damals und heute

Die Geburtsstunde des Tennissports in Horhausen liegt im Jahre 1972 im Waldhotel St. Georg, das von Helga Paganetti und Heiner Jeibmann geführt wurde. Dort hatten einige Visionäre und Anhänger des Tennissports die Idee, einen Tennisverein aus der Taufe zu heben. Bald machten sich die Tennisfreunde auch auf den Weg, um die notwendige Infrastruktur für ihren Sport zu schaffen. Nach einigem hin und her stellte die Ortsgemeinde in Erbbaupacht am Ortsrand von Horhausen ein herrlich gelegenes Grundstück zur Verfügung, auf dem zunächst zwei Außentennisplätze, später dann noch ein dritter Platz gebaut wurde. Die Anlage mit einem Clubhaus, einem Kleinspielfeld und einer Tenniswand stellt heute eine wichtige Freizeit- und Sportanlage in der Ortsgemeinde Horhausen dar. Unmittelbar angrenzend befinden sich ein Kinderspielplatz und Boulebahnen.

Kinder- und Jugendarbeit stehen im Mittelpunkt

Zum Verein gehören nunmehr 101 Mitglieder, vorwiegend Kinder, Jugendliche und Familien. Ein Schwergewicht der Vereinsaktivitäten ist die Kinder- und Jugendarbeit, auf die der Verein besonders stolz ist. Das Trainingsangebot beim TCH ist auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt, mit dem Ziel neben dem Freizeit- auch den Leistungsbereich zu fördern. Hierbei steht jedoch immer der Spaß im Vordergrund. Alle Trainer, die beim TCH arbeiten, sind aus den eigenen Reihen erwachsen und eng mit dem Verein verbunden. Sie haben mindestens eine Ausbildung als C-Trainer des Tennisverbandes genossen, bzw. streben diese an. In regelmäßigen jährlichen internen Veranstaltungen werden alle Trainer regelmäßig fortgebildet, um so ein einheitliches Konzept der Spielvermittlung sicherzustellen.

Zum Verein gehören zwei Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft sowie eine Mannschaft Jungen U18. Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden Frank Becker, dem zweiten Vorsitzenden Rolf Schmidt-Markoski, der Kassiererin Kerstin Holschbach, Schriftführerin Theresa Schlangen, Sportwart Jonas Zabel, Jugendwartin Daniela Casper und den Beisitzern Julian Faßbender, Johanna Braun und Gero Jung.

Foto: Die Herrenmannschaft I sowie die Damenmannschaft, die sportlichen Aushängeschilder des TC Horhausen. Foto: TC Horhausen