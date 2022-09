Veröffentlicht am 4. September 2022 von wwa

MEHREN – Gemütliche Sommerabende beim Frauenchor Mehren

Diesen tollen Sommer nutzen die Frauen des Frauenchores Mehren, um die Proben zu Outdoorveranstaltungen umzuwandeln. Was kann man besser tun als bei dieser Hitze nach draußen in den Schatten zu „flüchten“. So hatte Liane zur Abschlussprobe vor den Sommerferien auf ihre Terrasse eingeladen, die liebevoll und gastfreundlich hergerichtet war. Nach dem Motto: erst die Arbeit, dann das Vergnügen, hat der Chor mit seiner Chorleiterin Veronika Scholz die Lieder geübt, um sich danach auf das Fingerfood – Büffet zu stürzen. Die Frauen hatten viele verschiedene Leckereien mitgebracht. So war auch für jeden Geschmack ein Gaumenschmaus dabei. In lustiger Stimmung, bei kühlen Getränken und guten Gesprächen verlebten die Sängerinnen einen wunderschönen Sommerabend. Man war einhellig der Meinung, dass die geplanten Ferien eigentlich zu lange sind.

Aber auch der Start nach dieser Ferienzeit wurde zu einer Landpartie umgewandelt. Man traf sich zu einer Scheuenprobe bei Siglinde. Vor der Scheune wurde gesungen, in der Scheune standen Getränke, Döppekoochen und die leckeren Mitbringsel der Frauen bereit. Zaungäste hatten den Gesang aufgenommen und so konnte auch gleich feststellt werden, dass in den Ferien das Singen nicht verlernt wurde. Bei Dunkelheit zündeten sich die Solarleuchten ein, die noch mit einigen Kerzen unterstützt wurden. In dieser gemütlichen Stimmung hat Ilme eine wunderschöne Geschichte vorgelesen. Es wurde viel gelacht, erzählt und Pläne geschmiedet. Dieser schöne Sommerabend war noch lange nicht zu Ende. Es ist toll, diese wunderbare Gemeinschaft der Chorfrauen zu spüren und zu erleben. Chorprobe ist immer Dienstag, 19:30 Uhr und normaler Weise im Gemeindehaus in Mehren. Fotos: Chor Mehren