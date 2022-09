Veröffentlicht am 3. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Premiere für die Jugendsprechstunde – Bürgermeister Peter Jung beantwortet Fragen auf Spielplatz

Die Kinder- und Jugendpolitik der Neuwieder Stadtverwaltung erlebt eine Premiere: Bürgermeister Peter Jung erwartet junge Neuwiederinnen und Neuwieder zu einer ersten, speziell für sie eingerichteten Sprechstunde – und zwar am Samstag, 24. September, ab 15 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz an der Bimsstraße. Dort können sich die Kinder und Jugendlichen aus der Deichstadt direkt an Bürgermeister Jung wenden und mit ihm über ihre Ideen und Wünsche Neuwied betreffend reden. Sie können ihn all das fragen, was sie schon immer von einem Bürgermeister wissen wollten, ihm aber auch ihre Sorgen und Nöte berichten.

„Mir ist es sehr wichtig, direkt in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen zu kommen, um von ihnen etwas über ihre Lebensrealität zu erfahren“, betont Jung. „Denn ich möchte wissen, wie es ihnen in Neuwied geht und was sie bewegt, damit wir ihre Erfahrungen mit in unsere Entscheidungen einfließen lassen können.“

Aus diesem Grund hat Bürgermeister Jung mit dem städtischen Kinder- und Jugendbüro bereits im vergangenen Jahr die Reihe „Frag doch mal den Bürgermeister“ installiert. Jung besucht dabei Schulklassen der unterschiedlichsten Jahrgangsstufen, Kindertagesstätten und Gruppen von Einrichtungen und Vereinen – und nun auch erstmals einen Spielplatz.