Veröffentlicht am 3. September 2022 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Offene Kultur-Kirche in St. Matthias – Mitwirkende gesucht

Ein völlig neues Kultur- und Musikangebot entsteht derzeit in der katholischen Kirche in Mudersbach-Niederschelderhütte: Der dortige Kirchenchor „St. Matthias“ und das ihm angeschlossene „Ensemble Schöne Töne“ bieten mit ihrem neuen Projekt „Offene Kultur-Kirche“ ein neues Konzert- und Begegnungsformat. „Wir werden in unregelmäßigen Abständen jeweils mittwochs um 19:00 Uhr zu ganz unterschiedlichen Themen Musik- und Kunstevents anbieten. Der Eintritt ist immer frei und wir wollen mit unserem Angebot möglichst vielen Menschen eine niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeit bieten, gerade jetzt in einer Zeit, in der es für die meisten Menschen schwieriger werden wird, den Alltag zu meistern. Wir freuen uns weiterhin besonders, wenn wir als Mitwirkende neben Chören, Solisten und Instrumentalisten auch sehr gerne jungen Künstler(inne)n und Nachwuchstalenten, aber auch Textdichtern und anderen Kulturschaffenden eine neue Auftrittsplattform bieten können“ sagt Matthias Merzhäuser, Chorleiter und Initiator der „OKK“. Der Auftakt ist am Mittwoch, 21.09.2022 um 19:00 Uhr in der St.Matthias-Kirche (Am Wald 6, 57555 Mudersbach). Unter dem Titel „Musik für Herz und Geist und Seele“ ist neben dem Ensemble „Schöne Töne“, Thomas Zöller, Flöte, Lars Mertin, Percussion auch Bernhard Bätzing (Klavier und Orgel) zu Gast, der seinen Kirchenchor „St. Clemens“ aus Dierdorf mitbringt. „Alle Gäste sind herzlich eingeladen, sich anschließend im benachbarten Pfarrheim bei Gesprächen auszutauschen, da auch das ein wichtiger Bestandteil des gelebten Miteinanders ist,“ so Merzhäuser weiter.

Am Mittwoch, 16.11.2022 wird das nächste Angebot der „Offenen Kultur-Kirche“ stattfinden – dann unter dem Motto „Trost- und Motivationslieder“. „Der November ist so ein dunkler und oft trauriger Monat – da wollen wir mit unserer Musik Lichtpunkte dagegensetzen, die aufbauen, Mut, Motivation und Kraft geben“ sagt dazu die Vorsitzende des Chores, Anne Wissmann. Hierzu sucht der Chor noch weitere Mitwirkende. Bei allen Projekten können auch Gastsängerinnen und -sänger im Ensemble „Schöne Töne“ mitwirken. Und musikalische Gäste sind auch immer willkommen: So hat sich bereits für 22.03.2023 die bekannte Sopranistin Manuela Meyer mit ihrem Programm „Sophie Scholl – in Musik, Texten, Bildern“ angesagt. Weitere Informationen bei Matthias Merzhäuser unter Tel.: 0271 35 15 05, Mail: MM@Merzi.de oder in Facebook unter „Kirchenchor St. Matthias“.