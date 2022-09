Veröffentlicht am 2. September 2022 von wwa

DIERDORF – HORHAUSEN – WILLROTH – Trunkenheitsfahrt – Widerstand – Unterbringung

Donnerstagabend, 01. September 2022, gegen 20:45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer in Dierdorf ein Fahrzeug, dass in auffälliger Art und Weise geführt werde und dessen Fahrzeugführer andere Verkehrsteilnehmer angepöbelt habe. Der gemeldete PKW konnte zunächst im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gegen 21:30 Uhr schloss das gemeldete Fahrzeug in Willroth auf einen fahrenden Streifenwagen auf. Der Fahrer betätigte die Lichthupe und fuhr dem Streifenwagen nah auf. Einer folgenden Kontrolle entzog sich der Fahrer zunächst durch den Versuch einer Flucht. Das Fahrzeug wurde bis in die Ortslage Horhausen verfolgt, wo der Fahrer von selbst anhielt und aus dem Fahrzeug stieg. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und mutmaßlich auch einer psychischen Erkrankung steht. Da der Fahrer auch immer wieder versuchte in bedrohlicher Weise auf die eingesetzten Beamten zuzugehen musste er gefesselt werden. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie die anschließende Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung. Quelle: Polizei