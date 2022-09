Veröffentlicht am 2. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller: Gesangsworkshop „Sing mit!“ für Jugendliche am 25. September und 9. Oktober 2022

Sing mit! Das ist das Motto dieses Workshops, welcher sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren richtet und an zwei Sonntagen im Herbst im Haus Felsenkeller stattfinden wird. Wer gerne singt, hat erstens viel mehr Spaß im Alltag und ist zweitens hier genau richtig. Singen kann man lernen, wie ein Instrument. Dabei spielt das richtige Zusammenspiel von Haltung, Atmung und Stimme eine wichtige Rolle. In dem Workshop lernen Jugendliche dieses Zusammenspiel und die eigene Stimme mit Hilfe gezielter Übungen bewusst wahrzunehmen. Darüber hinaus werden viele neue Lieder gelernt und man singt mit anderen zusammen!

In diesem Workshop wird eine gesunde Stimmtechnik kennengelernt, verbunden mit der richtigen Atemtechnik. Außerdem geht es darum, den eigenen Stimmumfang zu erproben, lernen auf die eigene Stimme zu vertrauen und sie bewusst einzusetzen. Mit anderen zusammen geht das am besten: singen, Mehrstimmigkeit erproben, viele neue Lieder kennenlernen. Vor allem: Spaß am Singen haben! Manuela Meyer, Diplom- Gesangspädagogin, Stimmbildnerin, Musikpädagogin und Opernsängerin hat eine Menge Musikrichtungen im Programm und geht gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein.

Am 25. September findet der erste Termin statt und – nach einer Weile des eigenen Übens und Ausprobierens – trifft man sich am 09. Oktober erneut. So können die Fortschritte und Erlebnisse geteilt werden. Jeweils von 14 bis 17 Uhr finden die Treffen statt; die Gebühr beträgt 15 Euro. Der Workshop wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Familie im Rahmen des «Aufholpakets». Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.