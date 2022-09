Veröffentlicht am 2. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Deutsche Glasfaser plant Glasfaserausbau für 36.400 Haushalte im Landkreis Altenkirchen – Nachfragebündelungen in den Orten laufen – 33 Prozent der Haushalte für Ausbau erforderlich

Homeoffice statt Pendeln? Filme auf Abruf statt linearem Fernsehen? Internettelefonie statt Festnetz? Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Altenkirchen haben in den kommenden Wochen die Chance auf den Ausbau eines reinen Glasfasernetzes, mit dem sie in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können.

Der erste Schritt auf dem Weg in die digitale Zukunft ist gemacht: Deutsche Glasfaser und zahlreiche Verbands- und Ortsgemeinden haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Als privatwirtschaftlicher Anbieter treibt Deutsche Glasfaser den Glasfaserausbau schnell und unbürokratisch voran.

Deutsche Glasfaser ist auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. In 70 Ortsgemeinden und in 25 Gewerbegebieten laufen beziehungsweise starten die Nachfragebündelungen. Bis zum Stichtag am 3. Dezember 2022 können die Anwohner im jeweiligen Ausbaugebiet einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte im jeweiligen Ausbaugebiet mitziehen, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege. Gleiches gilt für die 25 Gewerbegebiete, in denen ebenfalls eine entsprechende Quote erreicht werden muss.

Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte und Unternehmen im Ausbaugebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können – dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit mindestens 750 Euro selbst tragen.

Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf auf Infoabenden und in eigens eingerichteten Servicepunkten persönlich. Zudem besuchen Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger zu Hause und bieten gerne eine kostenlose und unverbindliche Beratung an.

Termine zum Infoabend:

Montag, 05.09.2022, 19:00 Uhr, Bürgerhaus, Im Schützenhof 10, 57567 Daaden

Dienstag, 06.09.2022, 19:00 Uhr, Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

Dienstag, 06.09.2022, 19:00 Uhr, Bürgerhaus Nauroth, Schulweg 13, 57583 Nauroth

Mittwoch, 07.09.2022, 19:00 Uhr, St. Andreas Haus, Mömelshof 22, 57539 Bitzen

Donnerstag, 08.09.2022, 19:00 Uhr, Gaststätte, Zur alten Kapelle, Hauptstraße 205, 57587 Birken-Honigsessen

Montag, 12.09.2022, 19:00 Uhr, Hüttenhaus Herdorf, Schneiderstraße 26, 57562 Herdorf

Dienstag, 13.09.2022, 19:00 Uhr, Glück-Auf-Halle, Barbarastraße, 57581 Katzwinkel (Sieg)

Mittwoch, 14.09.20200, 19:00 Uhr, Kristallsaal, Steinstraße, 56593 Güllesheim

Donnerstag, 15.09.2022, 19:00 Uhr, Bürgerhaus, Rheinstraße, 57632 Flammersfeld

Dienstag, 20.09.2022, 19:00 Uhr, Turnhalle Fischbachhütte, Konrad-Adenauer-Str. 15, 57572 Niederfischbach

Mittwoch, 21.09.2022, 19:00 Uhr, Giebelwaldhalle Mehrzweckhalle, Barbarastr. 17, 57555 Mudersbach

Donnerstag, 22.09.2022, 19:00 Uhr, Bürgerhaus, Leystraße 19, 57539 Etzbach

Alternativ können Sie über ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet) an den Online-Infoabenden über die „Zoom Cloud Meeting“ App teilnehmen: VG Gebhardshain: Montag, 05.09.2022, 19:00 Uhr, Meeting-ID: 928 7938 0129. VG Kirchen: Donnerstag, 22.09.2022, 19:00 Uhr, Meeting-ID: 935 9672 6690. Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar. Hier finden Bürgerinnen und Bürger auch eine Übersicht zu den geplanten Ausbaugebieten im Landkreis: www.deutsche-glasfaser.de/lk-altenkirchen