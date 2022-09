Veröffentlicht am 1. September 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Mann am Bahnhof in Bad Hönningen zusammengeschlagen

Mittwochabend, 31. August 2022, gegen 21:40 Uhr, meldete sich 50-jähriger Mann vom Bahnhof in Bad Hönningen und bat um einen Rettungswagen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass er am Bahngleis ohne Vorankündigung von zwei jungen Männern mehrfach ins Gesicht geschlagen und anschließend zu Boden gerissen worden sei. Im Anschluss flüchteten die Männer. Der Mann musste ambulant behandelt werden. Das Verfahren wurde zuständigkeitshalber an das Bundespolizeirevier in Koblenz abgegeben. Dennoch nimmt auch die Polizeiinspektion in Linz sachdienliche Hinweise entgegen. 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei