1. September 2022

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

In der Nacht zum Mittwoch, 31. August 2022 wurde ein Ford Kuga auf einem Parkplatz in der Straße Am Schlossberg hinten links beschädigt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei