Veröffentlicht am 1. September 2022 von wwa

A K T U E L L – FERNTHAL – BAB 3 – Brand eines Langholztranporters auf dem Lkw-Parkplatz der Rastanlage Fernthal

Auf dem Lkw-Parkplatz der Tank- und Rastanlage Fernthal an der A 3 ist ein Langholztransporter in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt ist aktuell voll gesperrt. Quelle: Polizei