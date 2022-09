Veröffentlicht am 1. September 2022 von wwa

MUDERSBACH – Stimmungsvolles Obstgartenfest in Birken – im kommenden Jahr wieder

Zum „Ersten Obstgartenfest“ in der historischen Birker Obstplantage hatte der Gemeinnützige Obst- und Gartenbauverein Birken e.V. eingeladen und viele Birker Bürger sowie auswärtige Gäste folgten dem Ruf. Bei selbstgebackenen Kuchen, deftiger Kartoffelsuppe, und internationalen Spezialitäten wie Okroschka (russische Kaltsuppe) oder Lumpia (philippinische Frühlingsrollen) und einer großen Auswahl an Getränken kamen Jung und Alt zusammen und erlebten einen geselligen Tag bei bestem Wetter.

Das erstmalig ausgetragene Fest in direkter Nachbarschaft zum bekannten Lehrbienenstand des Bienenzucht- und Naturschutzvereins fand durchweg einen hervorragenden Anklang bei allen zahlreich erschienenen Besuchern. So konnte das sonst nicht öffentlich begehbare Gelände der Obstplantage erkundet werden, teilweise war schon Obsternte zum Eigenbedarf möglich und alle genossen die schöne Aussicht von der Streuobstwiese aus über Birken hinweg bis nach Brachbach und Mudersbach. „Ich bin begeistert von der großen Akzeptanz des ersten Festes dieser Art bei der Bevölkerung.

Es herrschte eine wunderbare Atmosphäre und freundschaftliche Stimmung. Es war alles genauso, wie wir es und gewünscht hatten“ sagte Matthias Merzhäuser, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins in einer Presseerklärung, in der er auch allen Helferinnen und Helfern herzlich dankte. Vor allem waren sich aber in einer Sache alle Gäste einig, so Merzhäuser: „Dieses Idyll darf auf keinen Fall einem Neubaugebiet geopfert werden, wie einige Kommunalpolitiker es fordern. Das wurde in allen hier geführten Gesprächen nochmals sehr deutlich. Wir hoffen auf Einsicht der Entscheider im Gemeinderat.“ Im kommenden Jahr soll aufgrund der durchweg positiven Resonanz wieder ein Obstgartenfest in Birken angeboten werden. Text: Susanne Schmidt – Fotos: Matthias Merzhäuser