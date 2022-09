Veröffentlicht am 1. September 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Willi und Wickie beleben das Kinder-Kino – Beginn des Herbstprogramms am 14. September

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Team vom Minski und der Filmtheaterbetrieb Weiler bieten auch im zweiten Halbjahr 2022 wieder Kindervorstellungen im Metropol-Kino an, um jungen Filmfans und ihren Familien die Freude am gemeinsamen Filmerlebnis zu ermöglichen. Zu familienfreundlichen Preisen können Kinder und Erwachsene aktuelle Filme und preisgekrönte Klassiker erleben.

Zum Start der neuen Reihe gehen junge und ältere Filmfreunde am 14. September auf Reise: „Mumins an der Riviera“ heißt der finnische, 77 Minuten lange Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2014. Bei den berühmten Mumins, Schöpfungen der Schriftstellerin Tove Jansson, ist trotz des sanften Mittelmeerklimas der Familienfrieden in Gefahr. Wegen Casanovas und Aristokraten spielen einige der Mumins verrückt.

Tierschutz steht im Mittelpunkt der aktuellen deutschen Produktion „Willi und die Wunderkröte“. Willi, Luna und deren Oma erkunden mit einer Amphibienforscherin die Welt der Frösche. Zu sehen ist der 90-minütige Streifen am 5. Oktober. Ein weiteres spannendes Abenteuer um den tapferen Wikingerjungen Wickie steht für den 9. November auf dem Programm. Dieses Mal geht es 82 Minuten lang um „Das magische Schwert“. Einen Klassiker zeigt das Kinder-Kino am 30. November mit „Es ist ein Elch entsprungen“, einer 90-minütigen deutschen Produktion aus dem Jahr 2005, die das Prädikat „besonders wertvoll“ erhielt. Den Abschluss macht am 14. Dezember der norwegische, ebenfalls prämierte Streifen „Elise und das vergessene Weihnachtsfest“, der die Vorfreude auf Weihnachten steigert.

Für einen Besuch gilt die jeweils aktuelle Covid-Landesverordnung und die Regelung für den Kreis Neuwied. Kinokarten erwirbt man am besten über eine Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4,50. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.