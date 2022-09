Veröffentlicht am 1. September 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Werbung in eigener Sache: Digitales Bewerbungstraining bei der Kreisvolkshochschule

Die Weisheit mag nicht ganz neu sein, zutreffend ist sie nach wie vor, nicht zuletzt für die digitale Welt: „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.“ Damit eben dieser erste Eindruck bei der Job-Bewerbung durchweg positiv ausfällt, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen am 16. und 17. September einen Online-Workshop „Bewerbertraining im digitalen Zeitalter“ an. Eingeladen sind insbesondere Auszubildende, aber auch all diejenigen, die sich mit einem Berufswechsel beschäftigen.

Worum geht es konkret? Online-Bewerbungen sind ein wichtiges Instrument zur Personalauswahl und mittlerweile weit verbreitet, sie sparen Zeit, Geld und Nerven bei Absendern und Empfängern. In vielen Unternehmen sind sie inzwischen die einzige Eingangstür zum neuen Job. Die digitale Bewerbung erfordert jedoch viel Sorgfalt und Vorbereitung. Inhaltliche Schwerpunkte des Wochenendworkshops sind die Inhalte einer Bewerbung, das Formulieren und Schreiben der Bewerbung sowie der Versand und das große Thema der digitalen Vorstellungsgespräche. Praktische Übungen sowie ein digitales Handout der erarbeiteten Inhalte ergänzen den zweitägigen Kurs.

Für den Kurs unter der Leitung von Lara Kapschak werden Vorkenntnisse in der Textverarbeitung vorausgesetzt. Kurszeiten sind jeweils von 17 bis 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Informationen und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.