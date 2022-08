Veröffentlicht am 31. August 2022 von wwa

HILLSCHEID – Nach Explosion in Anglerhütte am Samstag, 13. August 2022 – 62jähriger Mann erliegt seinen Verletzungen

Nach der Explosion einer Anglerhütte am Samstag, 13. August 2022, erliegt der 62jährige seinen schweren Verletzungen. In den frühen Morgenstunden des 13. August kam es in einer Anglerhütte zu einer Explosion. Der alleine anwesende Mann wurde unter den Trümmern begraben und konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in eine Spezialklinik geflogen. Ursächlich für die Explosion, so die Polizei, ist ein unkontrollierter Gasaustritt aus einer Gasflache. Quelle: Polizei