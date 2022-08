Veröffentlicht am 31. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Simon & Garfunkel Revival Band nimmt Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit

Unter dem Motto „Feeling groovy“ stand der Abend der Vollblutmusiker Michael Frank (Gesang, Gitarre) und Guido Reuter (Gesang, Geige, Flöte, Klavier). Mit den bekannten, leidenschaftlich sanften Balladen wie „Bright Eyes“ oder Scarborough Fair“ und Klassikern wie „The Sound of Silence“, „The Boxer“ oder „Mrs. Robinson“ nahmen sie das Publikum mit auf die Reise durch die musikalische Geschichte von Simon & Garfunkel. Unterstützt wurden sie dabei von Sebastian Fritzler, der sowohl an Gitarre, Klavier, Trommel und Bass mit seinem vielseitigen Können brillierte.

Nicht weniger brilliant unterstützte Ingo Kaiser an Percussion und Schlagzeug. Sein Schlagzeugsolo in „50 Ways To Leave Your Lover“ begeisterte das Publikum dermaßen, dass es kaum einen Zuhörer auf dem Stuhl hielt.

Für den eingefleischten Simon & Garfunkel Fan blieben an diesem Abend keine Wünsche offen. Die gelungene Auswahl des bekannten Repertoires und die überaus authentische Nähe zum Original zeichneten die Künstler und den Abend aus. Die Begeisterung des Publikums spiegelte sich unmissverständlich in den Standing Ovations während der Zugabe, in der der Song „Cicilia“ zum Besten gegeben wurde, wieder. Fotos: Ariane Isele und Renate Wachow