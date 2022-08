Veröffentlicht am 31. August 2022 von wwa

INGELBACH – Besucher des Sommerfestes der Kinderkrebshilfe Gieleroth begeistert vom abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm – Big Maggas rocken den Sportplatz Ingelbach

Sie waren das Schlusslicht beim Sommerfest der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth, die Big Maggas aus dem hohen Norden aus Hamburg, aber auch der absolute Höhenpunkt des Sonntages. Die Sommerspiele hatte bereits begonnen, als der Tourbus der vier Musiker auf das Gelände am Sportplatz eintraf. Ein tolles Gefühl, kannte ich doch das Ortskennzeichen des Nummernschildes: ROW, Rotenburg Wümme. Meine Heimatstadt, dort wurde ich vor über 76 Jahren geboren. Für einen kurzen Moment flammten Heimatgefühle auf, doch dann war wieder das Sommerfest mit seinen Geschehnissen Mittelpunkt.

Im Rahmen des Nachmittages trat das Stimmungs-Duo Katti und Pitter auf. Im Westerwald keine Unbekannten. Besonders zur Karnevalszeit sind sie gefragt. Der Pitter auch bekannt als Schunkelpitter. Ferner traten Lena Becker aus Steinebach (Sieg und Philipp Bender aus Wissen als Schlagersänger auf.

Die Spiele waren gelaufen, die Siegerehrung mit großem Hallo und Jubel des Frauenteam SG EGI (Eichelhardt, Gehlert und Ingelbach) über die Bühne gegangen als sich die Masse der Besucher in Richtung Bühne begab. Die Big Maggas, mit Sänger Roy Ostermann, Bassist der flotte Otto, Go Go Günter an der Gitarre und Dr. Bum Bum Boxleitner am Schlagzeug sowie der Roboter Horst Elvis hatten ihren Soundcheck beendet und legten los. Der Platz um die Bühne rappelvoll, mit Fans aller Altersstufen. Die Nordmänner ließen es richtig krachen und nahmen ihr Publikum gut zwei Stunden mit auf die Reise. Roy nahm zur Freude der Fans unmittelbaren Kontakt zu ihnen auf, nahm ein Bad in der Menge. Die schönste Boy-Group war zum dritten Mal beim Sommerfest dabei und es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein. Fotos: Ariane Isele und Renate Wachow