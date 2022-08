Veröffentlicht am 31. August 2022 von wwa

KOBLENZ – Nach Körperverletzung in Koblenz Helfer gesucht

Freitagvormittag, 26. August 2022, gegen 11:45 Uhr kam es in der Koblenzer Straße vor einem Wohnhaus zu einer Körperverletzung. Ein 32-jähriger Mann und Ex-Lebensgefährte schlug auf den neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein. Der 21-Jährige wurde dabei im Gesichtsbereich verletzt. Zudem bedrohte der 32-Jährige den Geschlagenen. Letztlich schritt ein Passant ein und trennte die beiden Kontrahenten, sodass der Aggressor von dem Geschlagenen abließ. Der Helfer in Not entfernte sich danach in Richtung Moselweißer Straße. Seine Identität ist unbekannt, er wird aber als Zeuge der Körperverletzung gesucht. Der Geschädigte beschreibt ihn als älteren Mann mit grauen Haaren. Er wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen: 0261-103-2510. Quelle: Polizei