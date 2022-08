Veröffentlicht am 30. August 2022 von wwa

RHEINBROHL – Radarkontrolle in Rheinbrohl

Montagmorgen, 29. August 2022, führte die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Rheinbrohl durch. Grund der Messung war eine Häufung von Bürgerbeschwerden aufgrund der momentanen Umleitungsstrecke. Von 1.066 gemessenen Fahrzeuge waren 186 zu schnell unterwegs. Die Ordnungswidrigkeitenverfahren werden von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer weiter verfolgt. Quelle: Polizei