Veröffentlicht am 30. August 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Betäubungsmittel in Bad Hönningen gefunden

Zu einem lautstarken Beziehungsstreit in der Hauptstraße in Bad Hönningen wurde die Polizeiinspektion in Linz am Montagmittag, 29. August 2022, gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt, letztendlich teilten die Beteiligten mit, man habe sich nur lauthals gestritten. Vor Ort nahmen die Beamten aber aus der Wohnung starken Marihuanageruch war. Auf Nachfrage gab das Pärchen (20 und 24 Jahre alt) an, nichts von Drogen zu wissen. Eine Nachschau in der Wohnung erlaubten sie den Beamten nicht. Daraufhin wurde kurzerhand ein Durchsuchungsbeschluss über die Staatsanwaltschaft Koblenz beantragt, der Amtsrichter erteilte die Durchsuchungserlaubnis. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamten mehrere Cannabispflanzen, Marihuana und sonstige Konsumutensilien. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt, die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Quelle: Polizei