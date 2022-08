Veröffentlicht am 31. August 2022 von wwa

BURGLAHR – Lesung von Helga Schubert in Burglahr

Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. In kurzen Episoden erzählt Helga Schubert ein deutsches Jahrhundertleben – ihre Geschichte: Als Kind lebt sie zwischen Heimaten, steht als Erwachsene mehr als zehn Jahre unter Beobachtung der Stasi und ist bei ihrer ersten freien Wahl fast fünfzig Jahre alt. Doch vor allem ist es die Geschichte einer Versöhnung: mit der Mutter, einem Leben voller Widerstände und sich selbst.

Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, studierte Psychologie. Sie arbeitete als Psychotherapeutin und freie Schriftstellerin in der DDR und bereitete als Pressesprecherin des Zentralen Runden Tisches die ersten freien Wahlen mit vor. Nach zahlreichen Buchveröffentlichungen zog sie sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit ihrer Geschichte ›Vom Aufstehen‹ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann und sich einen Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste sicherte. Freitag, 07. September 2022 ab 19.30 Uhr im Heinrichshof, in Burglahr. Tickets: www.ticket-regional.de und bei allen TR-Vorverkaufsstellen. Foto: Renate von Mangoldt