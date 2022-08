Veröffentlicht am 31. August 2022 von wwa

KIRCHEN – In Kirchen sind die Kelten los

Da staunte am Sonntag der ein oder andere Wanderer nicht schlecht, als ihm eine bunte Truppe aus Kelten, Druiden und Mondgöttin auf dem Druidenstein-Wanderweg entgegenkam. Die Vermutungen über diesen ungewöhnlichen Auftritt umfassten mittelalterliche Hochzeits-gesellschaften, Laienspiel-Gruppe als auch LARP-Vereinstreffen. Tatsächlich jedoch handelte es sich um das Fotoshooting für das Projekt „DRUIDENSTEIN – Das Musical“, welches in den Wäldern um den Druidenstein-Wanderweg in Herkersdorf, Offhausen und Umgebung stattfand. Bei bestem Wetter knipste Fotografin Valeria Kaschade aus Köln über 2.500 Fotos.

Verantwortlich für das Projekt sind neben dem Kreativteam, dem Ehepaar Nadine und Thorsten Uebe-Emden, aus Neunkirchen auch die Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) sowie die Stadt Kirchen.

Anfang 2022 traten die Projektpartner mit „DRUIDENSTEIN – Das Musical“ an die Öffentlichkeit. Bereits drei Monate später folgte ein zweitägiges Hobbymodel-Casting in der Druidenhalle in Herkersdorf. Ziel des Castings war, geeignete Models zu finden, die einigen Hauptcharakteren des Musicals, zunächst optisch, Leben einhauchen, um so als Werbegesichter für das Projekt und den heimischen Tourismus zu fungieren. Unter zahlreichen Bewerbern wählte das Neunkirchener Musical-Startup insgesamt fünf Personen, drei Frauen und zwei Männer, aus, die auf den Fotos die Rollen von Herke, der Tochter des Stammesfürsten, Herkes Freundin Marvina, der Mondgöttin Litha, dem Krieger Caradoc und dem Druiden Belenus verkörperten.

Das Shooting-Team, bestehend aus dem Produzenten-Ehepaar, Fotografin, fünf Models sowie zwei Helfern war am Sonntag, den 28. August 2022 acht Stunden unterwegs und legte über 15 Kilometer zurück, um insgesamt 150 szenische Darstellungen des Musicals entlang des Druidenstein-Wanderweges zu fotografieren. So bestiegen die Teilzeitkelten den Ottoturm, besuchten das Landschaftskino Offhausen, verweilten untern den Sangeseichen und posierten natürlich auch im Schatten des Druidensteins. Als Teil des Projektes ist zukünftig sowohl eine visuelle als auch audiovisuelle Verzahnung mit dem Druidenstein-Wanderweg geplant.

Am Ende des Tages kehrte das Team zufrieden zum Startpunkt – der Grundschule Herkersdorf Offhausen – zurück. „Die Models haben einen fantastischen Job gemacht“, resümiert Thorsten Uebe-Emden und versäumt nicht, den Helfern Silke und Maik Schneider aus Mudersbach zu danken, die das Team mit Videokamera und Fotoapparat begleiteten, um Making of – Material einzufangen. Zusätzliche 850 Fotos dokumentieren auf eindrucksvolle Weise die Arbeit des erfolgreichen Shooting-Tages. Zu gegebener Zeit wird dieses Material in Form eines Videos veröffentlicht und so einen spannenden Einblick hinter die Kulissen geben. Die Hobby-Models waren sich am Ende des Tages einig: „Es war ein langer, aber wirklich schöner Tag!“

Sobald alle Fotos gesichtet, ausgewählt und nachbearbeitet sind, werden diese u.a. auf der Website www.druidenstein-musical.de veröffentlicht. Wer bequem über Neuigkeiten rund um das Musical informiert werden will, kann dort einen kostenlosen, jederzeit kündbaren, Newsletter abonnieren. Die Arbeiten am Musical-Skript selbst schreiten derweil stetig und gut voran. Nächster Projekt-Meilenstein wird das diesjährige Stadtfest in Kirchen am 06. November sein, wo zwei Lieder des Musicals live gesungen uraufgeführt werden und das Musical-Startup u.a. auch mit einem Stand vertreten sein wird. Fotos: Valeria Kaschade