Veröffentlicht am 30. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Web-Seminare zu Energiefragen: Verbraucherzentrale informiert

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet aktuell verschiedene Online-Seminare- und -Beratungen an, bei denen das Thema Energiesparen im Mittelpunkt steht. Darauf weist die Kreisverwaltung Altenkirchen hin.

Nächster Termin ist am kommenden Mittwoch, 31. August: Das Thema dann lautet „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ Am Donnerstag, 15. September, geht es weiter mit dem Thema „Runter mit dem Energieverbrauch – so gelingt es“. Und am Donnerstag, 22. September, informieren die Experten der Verbraucherzentrale zum „Heizen mit Wärmepumpe: Passt das zu meinem Haus?“ Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die Seminare dauern rund 90 Minuten. Anmeldungen sind erforderlich. Weitere Informationen zu den Seminaren und Anmeldelinks gibt es online unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de