Köbes Underground am Samstag, 3. September im Spiegelzelt

Veröffentlicht am 2. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPIEGELZELT – Köbes Underground am Samstag, 3. September 2022, ab 20 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr im Spiegelzelt in Altenkirchen

Seit über 30 Jahren parodiert die kultige Kölner Hauskapelle der KÖLNER STUNKSITZUNG bekannte und beliebte Lieder im alternativen Karneval und brilliert dabei mit pointierten und witzigen Texten zu Politik und Gesellschaft. Ob Schlager oder Hip Hop, Rockmusik oder Klassik, alles wird von KÖBES UNDERGROUND musikalisch verbraten.

Die Spezialität von KÖBES UNDERGROUND sind die „Kölschen Coverversionen“ bekannter Hits und die respektlosen Parodien von Karnevalsgrößen und anderen Stars des Showgeschäfts.

Bei den über dreistündigen Live-Konzerten präsentiert die elfköpfige Band ein Programm mit den besten Musik-Comedy Nummern aus den letzten Jahren der STUNKSITZUNG.

Der Tambourcorps macht eine grandiose Rave-Performance, im Dreigestirn rockt der Bauer zu ZZ Top, der Can Can wird zum Mitsinghit und OZAN AKHAN kommt als Döner Matador.

„KÖBES UNDERGROUND gehört seit rund 30 Jahren mit zum Besten, was die Domstadt in Sachen Musikcomedy zu bieten hat. Dabei erwiesen sich die Bandmitglieder vor allem in der ersten Halbzeit nicht nur als erstklassige Musiker, sondern auch als grandiose Verkleidungskünstler. Ein rotzfreches Musikspektakel!“ Tickets und Informationen unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de Tel.: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.