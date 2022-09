DENIS WITTBERG & seine Schellack Solisten gastieren in Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. September 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPIEGELZELT – DENIS WITTBERG & seine Schellack Solisten gastieren am Freitag, 02. September 2022, ab 20 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr im Spiegelzelt in Altenkirchen

Wie schafft man es, dass so etwas ausgewogenes Musikalisches entsteht. Gerne verraten wir Ihnen dieses Rezept – man nehme einen Sänger, einen Flügel, einen akustischen Bass und eine Tuba, Tenor-Banjo und Gitarre, Schlagwerk, zwei Saxophone/Klarinette, Trompete, Posaune und eine reizende Violine.

Seit 2003 sorgen DENIS WITTBERG UND SEINE SCHELLACK-SOLISTEN dafür, dass die Tanz- und Unterhaltungsmusik der 20er und 30er Jahre sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut. Wer einmal in den optischen und akustischen Genuss gekommen ist, weiß, mit welcher Leichtigkeit diese Stücke vorgetragen werden und welche Ironie dabei zu Tage kommt.

Dieses in Mainz adoptierte Ensemble kann auf zahlreiche bundesweite Gastspiele, Fernseh- und Rundfunkauftritte zurückblicken. Zahlreiche Tonträger haben Sie produziert, wobei im letzteren nicht nur Schlager der 20er und 30er Jahre erklingen, sondern auch Hits aus der „NEUEN DEUTSCHEN WELLE“ der frühen achtziger Jahre, so als wären diese in den 20er Jahren entstanden – aber keinesfalls verstaubt klingen.

Hören Sie Chinesisches und Englisches – erleben Sie ein Konzertprogramm, in dem es vor atemberaubender handgemachter Musikalität u. a. auch Eigenproduktionen nur so sprüht – freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Konzertabend mit einer wohltuenden Länge und einer respektablen Kürze. Tickets und Informationen unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de Tel.: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.