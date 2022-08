Veröffentlicht am 30. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Da ist Musik drin: Kreisvolkshochschule startet neuen Gitarrenkurs für Fortgeschrittene

Im aktuellen Programm der Kreisvolkshochschule Altenkirchen steckt wie immer auch Musik drin: Am Mittwoch, 7. September, startet ein Gitarrenkurs für Fortgeschrittene zum Thema „Songbegleitung“. Für all diejenigen, die bereits Vorkenntnisse besitzen, werden im Aufbaukurs unter der Leitung von Stefan Henn die vorhandenen Fähigkeiten zielstrebig ausgebaut und verfeinert. Professionelle Spieltechniken und neue Akkorde geben der Gitarrenbegleitung frische Impulse und eröffnen neue musikalische Welten. Sechzehntel- und Achtelrhythmen, gängige Leersaitenakkorde und der Umgang mit dem Kapo sowie Dämpftechnik stehen auf dem Programm. Quer- und Wiedereinsteiger sind im Kurs mit insgesamt zehn Terminen, immer mittwochs in der Zeit von 18.45 bis 20.15 Uhr, willkommen. Bei zehn Teilnehmenden kostet der Kurs 100 Euro. Informationen und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de