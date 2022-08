Veröffentlicht am 30. August 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Das Finale der Kampagne „Neuwied blüht auf“ naht – Jeden Septembersamstag lädt das Stadtmarketing in die City

Seit Mitte März gibt es jeden Samstag von 11 bis 16 Uhr etwas Besonderes zu sehen in Neuwieds Innenstadt. Mal waren es Hüpfburgen, mal akrobatische Darbietungen, künstlerische Mitmach-Aktionen oder Unplugged-Konzerte: Jeder Besuch der City bot eine Überraschung. Bevor der Sommer sich dem Herbst entgegenneigt, präsentiert Neuwieds Amt für Stadtmarketing im September noch einmal jeden Samstag einen Programmpunkt für Gäste und Einheimische.

Am ersten Samstag des Monats, dem 3. September, lädt die Gastronomie wieder zum Mottofrühstück ein. Dieses Mal wird’s bayrisch. Reservierung bei: Bäckerei Höfer, Mittelstr. 30, Tel. 02631 34 70 29; Bäckerei Preißing, Dierdorfer Str. 118, Tel. 02631 2 43 35; Café Wolke 7, Mittelstr. 14, Tel. 02631 873 91 79.

Eine lebende Musikbox erfreut am Samstag, 10. September, die Fans von Schlager, Oldies oder Pop. Im liebevoll restaurierten Trabi machen drei Musiker auf ihrer Reise durch Deutschland Halt in Neuwied, um handgemachte Klassiker zum Besten zu geben. Am 17. September wird auf dem Luisenplatz gestöbert und gebummelt, denn der Flohmarkt ist in der Stadt. Das süße Finale der diesjährigen Sommerkampagne „Neuwied blüht auf“ wird die italienische Bonbonzauberin „La Bomboniera“ bestreiten, die mit ihrer Ukulele italienisches Flair nach Neuwied bringt. Mit von der Partie ist der schüchterne Zauberpudel Fidelio, Liebling aller Kinder.

Fans der wöchentlichen Sommer-Attraktionen auf dem Luisenplatz dürfen sich bereits jetzt auf das Programm im kommenden Sommer freuen, denn im Amt für Stadtmarketing werden bereits Pläne geschmiedet für die dritte Saison von „Neuwied blüht auf“.