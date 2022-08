Veröffentlicht am 29. August 2022 von wwa

VG AKFL – Tag des offenen Denkmals im Bereich der VG Altenkirchen-Flammersfeld

Noch zwei Wochen und dann öffnen am Sonntag, 11. September 2022 wieder viele Denkmale ihre Türen, um den Gästen ihre historischen Schätze zu zeigen. Im Bereich Altenkirchen-Flammersfeld können 15 Orte besichtigt werden. Die Besichtigungen und Führungen sind am 11. September kostenfrei.

Neben verschiedenen romanischen Kirchengebäuden wird auch der Bismarckturm in Altenkirchen, das Raiffeisenmuseum in Flammersfeld, sowie die Museumsscheune in Helmenzen oder das Elvis-Museum bei Kircheib geöffnet sein. In Ölsen-Friedenthal ist alte Schmiede geöffnet und gegen 14 Uhr wird hier auch das Schmiedefeuer brennen und Wilfried Kirchner wird in seiner alten Werkstatt aus dem Jahre 1878 wieder einen kleinen Einblick in das alte Schmiedehandwerk geben.

Ein Besuch in der Romanischen Kirche Flammersfeld, dem Förderturm der Grube Georg in Willroth oder die Teilnahme an der Führung durch und um die ev. Kirche in Altenkirchen sind diesmal ebenfalls möglich. Nur für den Besuch des Förderturms ist eine Anmeldung erforderlich. Kleine Videobeiträge zu den verschiedenen Denkmalen stehen bereits jetzt unter www.vg-ak-ff.de (Untermenü Tourismus) zur Verfügung. https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/freizeit-und-tourismus/kultur-und-bildung/tag-des-offenen-denkmals/tag-des-offenen-denkmals-2020-2-2-1