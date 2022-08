Veröffentlicht am 29. August 2022 von wwa

HACHENBURG – 15 Jahre Tanz in Hachenburg

O´ Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit Dir nichts anzufangen. Dies war das Motto von der Tanzgruppe Erika Hesse, die vor 15 Jahren in Hachenburg gegründet wurde. Die Frauen treffen sich alle 14 Tage dienstags immer von 14:30 bis 16:30 Uhr in der Stadthalle in Hachenburg. Es sind noch einige Teilnehmer aus den Anfängen dabei, die neu hinzu gewonnene Teilnehmer mit großer Begeisterung in das Tanzen einführen. Neugierig geworden? Mehr Informationen erhält man beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner (vormittags) Tel. 02681 – 800644 oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.