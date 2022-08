Veröffentlicht am 29. August 2022 von wwa

DERSCHEN – Zehn Jahre Gymnastik in Derschen

„Wer rastet der rostet“ das war das Motto der DRK-Gymnastikgruppe in Derschen vor zehn Jahren. Die Kursleitung Annemarie Ebener ging damals mit 15 Frauen an den Start. Einige von ihnen sind auch heute noch dabei, denn nur wer aktiv etwas für seine Muskeln und Gelenke tut, kann diese auch aktiv bis ins Alter erhalten. Wer mit in dieser Gruppe wöchentlich alle Körperregionen bewegen möchte kann sehr gerne dazu kommen. Die Frauen treffen sich jeden Dienstag von 09.30 bis 11.00 Uhr. Weitere Infos erhalten Sie bei Annemarie Ebener, Tel. 02743 – 3658 oder beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Tel. 02681 800644 (vormittags) Birgit Schreiner.