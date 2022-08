Veröffentlicht am 29. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weltbekannte Musikgrößen zu Gast im Spiegelzelt – Zum Auftakt der Spiegelzeltsaison, vom 28. August bis 21. September 2022, gastierten Frontm3n im Spiegelzelt in Altenkirchen.

Das Trio Frontm3n setzt sich aus den weltbekannten Musikern Mick Wilson, Pete Lincoln und Robert Hart zusammen. Mick Wilson war u.a. Sänger bei 10cc, Pete Lincoln war Sänger der Bands The Sweet und Sailor und Robert Hart ist seit 2011 Sänger bei Manfred Mann’s Earth Band.

Vor 25 Jahren lernten sich die Bandmitglieder in der Band von Sir Cliff Richard kennen. Heute spielen sie sowohl Eigenkompositionen als auch Lieder aus der Vergangenheit der o.g. Bands.

Am Sonntag, 28. August, verzauberten die drei Musikgrößen das Publikum des Spiegelzeltes mit Songs wie „Blinded by the light“, „Things we do for love“, „Davy’s on the Road“, „I’m not in love“, „Ballroom Blitz“ u.v.m.. Mit „Walking down that line“, „Angles and Demons“ u.a. gab die Band einen kleinen akustischen Einblick in ihr neustes Album „Enjoy The Ride“.

Mit diesem bunten, abwechslungsreichen Programm lockten Frontm3n sogar die begeisterten Zuhörer von ihren Plätzen. Bei diesen Rhythmen und Klängen konnte kaum ein Besucher des Spiegelzeltes ruhig auf seinem Platz verweilen. (ariwa) Fotos: Ariane Isele