Veröffentlicht am 29. August 2022 von wwa

INGELBACH – Kinderkrebshilfe Gieleroth erhält zum Sommerfest Spenden von 12.500 Euro

Freudige Überraschungen bringen für den Empfänger besondere Glücksgefühle. So auch beim Sommerfest der Freunde der Kindekrebshilfe Gieleroth in Ingelbach. Gleich vier Spenden wurden Jutta und Uli Fischer im Rahmen der Sommerspieleeröffnung überreicht. Die Schirmherrin Claudia Kinkel vom Sponser der Firma SKS in Hof überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 6.000 Euro. Das Stimmungsduo Katti und Pitter, die bereits seit einigen Jahren zum Sommerfest die Gäste mit ihren Stimmungsliedern unterhalten, spendeten 1.000 Euro, Aus Horhausen war der DC Jäger Meister angereist und überreichten einen Spendenscheck in Höhe von 3.300 Euro. Marco Scherer und Georg Dills von der Party Band California aus Hahnroth überreichten den Fischers einen Scheck über 2.200 Euro. Somit durfte sich die Kinderkrebshilfe Gieleroth zusätzlich über 12.500 Euro freuen. Fotos: Renate Wachow