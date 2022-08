Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

SELTERS – Gemeinschädliche Sachbeschädigung an jüdischer Gedenktafel in Selters

Sonntagmorgen, 28. August 2022, gegen 00:20 Uhr, wurde eine Gedenktafel in der Bahnhofstraße in 56242 Selters beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten durch Einschlagen die an der Hausnummer 8 angebrachte, circa 100 x 50 Zentimeter große Glastafel, die an die Landjuden in Selters erinnerte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat und oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur, Tel.: 02602 9226 oder E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei