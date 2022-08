Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

DÖTTESFELD – Schützenfestumzug in Döttesfeld rundet Schützenfestsaison in der Region Altenkirchen ab

Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr sammelten sich an der Durchgangsstraße, der L 269, Schützen und Musiker zum großen Schützenfestumzug durch die Gemeinde. Rechtsseitig nahmen die Schützen in langer Reihe Aufstellung. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte die die Majestät des Kleinkaliber Schützenverein Döttesfeld in Begleitung des Schützenmeisters die Fahnenabteilungen der Vereine und die Uniformierten. Auf dem Rückweg wurden die jeweiligen Vereinsmajestäten und Schützenmeister persönlich durch Handschlag willkommen geheißen. Angetreten waren: die Schützengesellschaft Altenkirchen mit König Dominik Niederhausen und Kaiser Christoph Röttgen, die Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen mit König Fabian, der Schützenverein Leuzbach Bergenhausen mit Königin Alexandra I. Euteneuer, der Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach mit Königin Katharina Eschemann und Kaiserin Cornelia Schumacher, der Schützenverein Maulsbach mit König Jan Lichtenthäler, der Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958 mit Königin Sabine Knak und Kaiser Tim Janotta, der KKSV Orfgen mit König Karl-Heinz Telke und Kaiser Wilhelm Bruch, die Schützengilde Raubach und der Spielmannszug Heimbach-Weis. Nach der Begrüßung zogen die Grünröcke den beschwerlichen Weg in die Höhere Lage des Ortes zum Festzelt am Schützenhaus. Fotos Renate Wachow