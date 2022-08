Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Einbruchdiebstahl in Ferienwohnung in Bad Hönningen

In der Nacht zwischen Freitag, 26. August 2022, gegen 23 Uhr und Samstagmorgen, 27. August 2022, gegen 9 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Ferienwohnung in der Rheinallee in Bad Hönningen. Während die Eigentümer in der Wohnung schliefen, drang ein unbekannter Täter über die gekippte Terassentür ein. Aus der Wohnung entwendete der Einbrecher ein Handy und eine Damenhandtasche mit Geldbörse. Zeugen, die zur Tat Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei