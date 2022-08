Veröffentlicht am 28. August 2022 von wwa

KIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 280 zwischen Niederfischbach und Kirchen (Sieg)

Samstagmittag, 27. August 2022, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der L 280 zwischen Niederfischbach und Kirchen (Sieg) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Quad. Beide Fahrzeugführer befuhren die L 280 aus Richtung Niederfischbach kommend. Kurz hinter der Einmündung nach Kirchen – Wehbach/Junkerntal überholte der 51-jährige PKW-Fahrer mit seinem VW Polo das vor ihm fahrende Quad der Marke Yamaha, trotz bestehendem Überholverbot (durchgezogene Doppellinie).

Nach erfolgtem Überholvorgang des PKW-Fahrers bremste der seinen PKW plötzlich ab, so dass der 48-jährige Quad-Fahrer ungebremst auf den PKW auffuhr und sich anschließend mit dem Quad überschlug. Der Quad-Fahrer wurde dabei nach rechts in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Das Quad wurde nach links abgewiesen und rollte quer über die Fahrbahn. Dort kam es im Straßengraben zum Stehen. Der 48-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und wurde auf Wunsch des Fahrers durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260 zu melden! Quelle: Polizei